Amazon : Brune Poirson "outrée" par la destruction de produits neufs invendus

publié le 14/01/2019 à 08:53

La secrétaire d'Etat française à la Transition écologique, Brune Poirson, veut mettre fin au gaspillage pratiqué par certaines enseignes qui détruisent des produits neufs invendus. "Je suis choquée, outrée", a-t-elle déclaré sur le plateau de l'émission Capital diffusée dimanche 13 janvier sur M6.



"Dans les mois à venir, une loi va passer au Parlement qui va interdire ce type de pratique", annonce-t-elle, "des entreprises comme par exemple Amazon ne pourront plus jeter des produits qui sont encore consommables".

Dans son reportage, le journaliste de Capital montrait comment il avait réussi à se faire embaucher en tant que manutentionnaire dans l'un des entrepôts d'Amazon, à Saran (Loiret), afin d'y filmer notamment de gros conteneurs destinés à la destruction d'objets de toutes sortes : couches, machines à café, téléviseurs, jouets etc.





Des sanctions envisagées

Les entreprises usant de ces pratiques "ne pourront pas non plus rendre impropres à la consommation des produits qui pourraient être encore utilisables : pour cela, elles devront se débrouiller et trouver des solutions", a ajouté la secrétaire d'Etat. Dans le cas contraire, "nous les sanctionnerons".



Brune Poirson souhaite également "aller encore plus loin : nous voulons considérer les 'market place' telles Amazon comme étant responsables par défaut de la fin de vie des produits qu'elles commercialisent", a indiqué la secrétaire d'État.





Concrètement cela signifie que lorsque vous achèterez par exemple une machine à laver sur Amazon, l’entreprise devra vous proposer de reprendre l’ancienne pour s’assurer qu’elle ne finisse pas dans la nature. #Capital https://t.co/Nsghe9mTV3 — Brune Poirson (@brunepoirson) 13 janvier 2019