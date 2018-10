publié le 30/10/2018 à 16:33

Strasbourg, reine en son domaine. Chef-lieu de son département et préfecture de sa région, la neuvième ville de France en termes de population sera aussi la capitale de la collectivité européenne d'Alsace qui verra le jour en 2021, comme l'a confirmé la ministre de la Cohésion des territoires Jacqueline Gourault ce mardi 30 octobre sur Public Sénat. La veille, le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé la fusion des départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin en une seule collectivité à l'horizon 2021.



Le rassemblement des deux départements en une "collectivité européenne" doit permettre une meilleure coopération transfrontalière, en profitant de la situation géographique de la région et du rôle historique de l'Alsace dans l'histoire européenne. Quant à savoir quelle ville fera figure de capitale, "la question ne se pose pas", a déclaré Jacqueline Gourault, pour qui Strasbourg semble être une évidence.

La nouvelle collectivité territoriale va naître au sein de la région Grand Est. Elle sera dotée de compétences spécifiques à son identité et en lien avec l'Europe. "C'est beaucoup plus qu'une fusion, c'est la création d'une nouvelle collectivité d'Alsace, qui rassemble les compétences de l'État, de la région et de l'ensemble des départements", se réjouit sur RTL le président du conseil départemental du Bas-Rhin, Frédéric Bierry, qui salue "la renaissance d'une collectivité Alsace".