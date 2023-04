Allocution de Macron : Gaspard Gantzer, ex-conseiller d'Hollande, explique comment ça se prépare

C'est un exercice très solennel et où rien n'est laissé au hasard. Chaque allocution présidentielle à la télévision est préparée bien en amont, comme le révèle Gaspard Gantzer, ex-conseiller à la communication de François Hollande.

Tout d'abord, il faut savoir que les allocutions ne sont pas enregistrées techniquement par les services de l'Élysée, mais par les chaînes de télévision directement. "Pour cela, TF1 et/ou France 2 mettent à disposition leurs moyens techniques pour l'ensemble des médias, qui récupèrent ensuite le signal", explique Gaspard Gantzer.

Aussi, quelques jours en amont de l'interview, les journalistes et techniquement viennent à l'Élysée "pour définir avec les équipes présidentielles l'endroit de l'enregistrement et installer leur matériel", présidentielle. Une sorte de discussion à trois entre le conseiller communication de la République, le Président et les techniciens de TF1 et France 2 se met alors en place "pour définir le cadre et l'heure et opter pour une diffusion en direct ou en différé".



Le stress de l'enregistrement

La pratique, depuis quelque temps, est de le faire de façon enregistrée. Et dans ces moments-là, Gaspard Gantzer révèle que des "tensions" surviennent régulièrement entre les techniciens et le Président au moment de l'enregistrement.

En effet, Emmanuel Macron - comme ses prédécesseurs - "aime bien prendre le maximum de temps pour revoir chacun des mots de son allocution, alors que les conseillers et les techniciens veulent que ce soit fait le plus vite possible pour pouvoir faire plusieurs prises si besoin".

Surtout, "tous les Présidents aiment retoucher leur texte jusqu'au dernier moment, ce qui complexifie beaucoup les choses quand il y a un prompteur", concède Gaspard Gantzer, Tout doit pourtant être enregistré à temps pour éviter de se retrouver, comme cela est déjà arrivé à Nicolas Sarkozy, obligés de faire son discours en direct.

