Alice Coffin défend Sandrine Rousseau : "On a besoin d'un discours d'une gauche décomplexée"

Alors que la course à la présidentielle ne cesse d’alimenter les débats, Alice Coffin est revenue sur la candidature à la primaire écologiste de Sandrine Rousseau, arrivée deuxième au premier tour avec 25,14% des voix. L'économiste, qui affronte Yannick Jadot au 2nd tour, revendique sa "radicalité" autant sur des sujets féministes qu’environnementaux. Des avis tranchés que dénoncent certains, estimant qu'elle clive et divise.

Au micro des Auditeurs ont la parole, ce vendredi 24 septembre, Alice Coffin, conseillère municipale écologiste à Paris, a défendu la femme politique, jugeant qu'il faut toujours rester ouvert au débat.

La militante féministe et LGBT a plaidé la liberté d’expression d’une "gauche décomplexée", rappelant que chacun a le droit de défendre une position politique. "On a besoin d’un discours d’une gauche décomplexée, qui soit vraiment de gauche, écolo et féministe. On n’est pas obligé d’être d’accord mais au moins, c’est dit", a-t-elle estimé.

À noter que les 122.000 inscrits à la primaire écologiste votent à partir de ce samedi 25 septembre pour départager Yannick Jadot et Sandrine Rousseau.