publié le 13/09/2018 à 08:18

Emmanuel Macron va reconnaître le rôle de l'État dans la mort du mathématicien Maurice Audin, disparu en juin 1957 à Alger, d'après France Inter. L'homme, membre du Parti communiste et militant anticolonialiste, a été arrêté chez lui par des parachutistes français. Il était "soupçonné d'héberger des membres de la cellule armée du PC algérien".



Maurice Audin a été torturé. Son corps n'a jamais été retrouvé et l'acte de décès n'a été établi que six ans plus tard, en 1963. Emmanuel Macron rend visite ce jeudi 13 septembre à Josette Audin, la veuve du mathématicien.

L'affaire a été relancée cette année en février lorsque deux députés, Sébastien Jumel et Cédric Villani, ont demandé à ce que la lumière soit faite sur l'affaire. Ils ont appelé à "une parole forte au plus haut niveau de l'État".

Il s'agira de la première reconnaissance officielle de la torture de la guerre d'Algérie. "Jusqu'à présent la version officielle c'est que Maurice Audin s'était échappé et qu’il était décédé pendant son évasion, or de nombreux témoignages consolidaient l'idée que non il avait été arrêté et torturé", a expliqué Sébastien Jumel, au micro de RTL.



"L'idée étant d'ouvrir les archives nationales et de permettre la reconnaissance de la responsabilité de l'État et de son armée", a-t-il ajouté.

"C'est pour la France un moment historique parce qu'à travers le cas de Maurice Audin il s'agit d'avoir un moment de vérité pour tous ceux qui ont disparu, victime de torture. Personne ne l'avait fait, le président Macron a saisi le moment pour avancer sur ce dossier", a réagi Cédric Villani au micro de RTL.



Le député de la majorité est le président du jury du prix des mathématiques Maurice-Audin et membre du groupe parlementaire d’amitié France-Algérie