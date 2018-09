et Claire Gaveau

publié le 27/09/2018 à 08:29

Une phrase qui devrait une nouvelle fois faire réagir. Dans un entretien donné à Bloomberg TV, en anglais, le chef de l'État a assuré ne pas être "influencé par les sondages" alors que sa cote de popularité ne cesse de chuter. "Le meilleur moyen d'être haut dans les sondages, c'est de distribuer de l'argent", a-t-il lancé.



Une sortie qui interpelle grandement Alexis Corbière, le député de la France insoumise. "Lui, il a distribué de l'argent à une catégorie de la population. Il est quand même un peu culotté le Manu", a répondu l'élu de Seine-Saint-Denis, invité de RTL ce jeudi 27 septembre.

Ce dernier ne s'est pas arrêté là, pointant du doigt les "5 milliards d'euros" distribués à 10.000 contribuables. "Il met plus d'argent pour les plus riches que pour les plus pauvres. Donc je n'aime pas ce numéro de démagogie", a-t-il critiqué.