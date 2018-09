Entre Emmanuel Macron et Donald Trump, les relations ne sont plus au beau fixe

publié le 25/09/2018 à 13:59

Le temps des effusions semble bien loin. Donald Trump et Emmanuel Macron ont fait le service minimum, à New York. Cette rencontre a eu lieu en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Yeux levés, des moues boudeuses... Il s'agit bien là de signes des divergences tenaces entre les présidents français et américains.



Les mots sont polis, "les discussions cordiales et studieuses", selon l'Élysée, mais l'ambiance n'est pas chaleureuse. Emmanuel Macron et Donald Trump ont échangé deux poignées de main, à l’initiative du président américain, mais pas d'accolades, ni de sourires appuyés.

C'est Donald Trump qui a pris la parole en premier. Derrière les compliments, plane l'ombre des désaccords. "Nous sommes d'accord sur 99% des sujets", lance Donald Trump. Les 1% restant ont été l'objet des discussions entre les deux homologues pendant 50 minutes. Parmi les sujets abordés, les questions sur le commerce, l'agriculture et la lutte contre le terrorisme.

Sur la crise iranienne, Emmanuel Macron va même jusqu'à réclamer des comptes à Donald Trump sur sa stratégie et ses objectifs. Quant aux autres sujets, le chef de l'état veut du concret : "Il faut des résultats", martèle le président français. L'Élysée veut positiver : les objectifs des deux chefs d'État sont les mêmes, rappelle un conseiller. Les désaccords portent sur la façon de régler les problèmes, ajoute-t-il.