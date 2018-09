Alexis Corbière accuse Manuel Valls d'une "une forme de trahison"

publié le 27/09/2018 à 09:11

"Pendant un an et demi, quand je regardais Manuel Valls à l'Assemblée nationale je voyais un fauteuil. Il a été nommé président de la mission sur ce qu'il se passe en Nouvelle-Calédonie ( ...) il y est allé une fois", déclare Alexis Corbière.



"Juste à la veille de l'élection, il s'en va. Quand on est député, je suis issu d'un milieu modeste, on touche une indemnité qui est quand même assez élevée, qui est beaucoup plus élevée que le salaire moyen de ce pays et qu'on fout pas les pieds à l'Assemblée nationale c'est une forme de trahison à une conception républicaine de la patrie", estime le député de la France insoumise.



"Il s'en va, bon vent. Je soutiens Ada Colau à Barcelone (la maire sortante, ndlr). Il va quand même porter le fer en portant les intérêts de la droite barcelonaise contre une femme

qu'est la maire de Barcelone, militante de terrain pour le droit au logement, là aussi c'est quelque chose de très signé politiquement, je lui dis bon vent (...) je suis heureusement surpris, il démissionne de tous ses mandats".