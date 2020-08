Agressions de maires : "C'est de plus en plus fréquent", déplore Éric Brunet

publié le 28/08/2020 à 22:15

On constate une hausse des agressions des maires en France. Lundi 24 août, Laurent Simon, maire de Chalifert, en Seine-et-Marne, a été violemment frappé par un administré pour une histoire de stationnement.

On a tous en mémoire le maire de Signes, dans le Var, qui avait perdu la vie en voulant empêcher une camionnette de déverser des déchets sauvages. Dans le cas du maire de Chalifert, l'élu a une côte cassée et dix jours d'ITT. Son agression a été filmée et le suspect a été interpellé mardi 25 août au matin.

Je m'interroge s'il s'agit d'un fait divers ou d'un fait de société. 92% des maires et conseillers municipaux ont déclaré être victimes de violences verbales et physiques dans l'exercice de leur mandat. C'est de plus en plus fréquent et surtout, depuis le 1er janvier, il y a 233 maires ou adjoints au maire qui ont été agressés. C'est une augmentation de 14%.

L'AMF réclame des sanctions spécifiques aggravées

C'est assez édifiant et aujourd'hui, l'Association des maires de France (AMF) réclame des sanctions spécifiques aggravées pour mettre fin à ce phénomène et assurer la sécurité des élus. Pas étonnant que tant d'élus n'aient pas souhaité se représenter, mais les récentes décisions de la justice ne vont pas dans le sens des demandes de l'Association des maires de France.