Carburants : le gouvernement va "accélérer l'acheminement du carburant", annonce Pannier-Runacher sur RTL

La ministre de la Transition énergétique a indiqué sur RTL, lundi 17 octobre, que le gouvernement allait demander aux préfets de venir au soutien de Total Energies et Esso afin d'accélérer l'acheminement des carburant vers les stations service. Au sortir d'une réunion, Agnès Pannier-Runacher a dévoilé les mesures du gouvernement en ce sens.

"Ce soir à 16h, 28.1% des stations services avaient des difficultés sur au moins un produit, contre plus de 30% hier", a indiqué la ministre, pointant une amélioration de la situation "dans les Hauts-de-France par rapport à jeudi dernier". Et d'aborder ensuite les décisions prises à l'issue de la réunion de l'exécutif, menée par Emmanuel Macron et Élisabeth Borne ce lundi.

Le gouvernement promet ainsi d'"accélérer l'acheminement du carburant vers les stations services", en apportant "un appui complémentaire" aux transporteurs débordés, a expliqué Agnès Pannier-Runacher. Concrètement, cette aide consistera à contacter les stations afin de s'assurer "qu'elles ont des liens avec les transporteurs et les fournisseurs habituels" et vérifier "que les créneaux sont compatibles avec les dépôts", fluidifiant ainsi les apports de carburants.

Quid de l'Île-de-France ? La ministre admet que la stagnation à "40%" de stations services productives n'est "pas suffisante". En Bourgogne-Franche-Comté, "on est ce soir à 40,5%", un plus mauvais constat que la veille, a indiqué la haute fonctionnaire. S'appuyant sur l'"amélioration progressive" constatée, la ministre prévoit également un début de semaine plus dynamique que ce week-end, avec plus de transporteurs sur les routes.

Les vacances de la Toussaint en péril

Face à l'annulation de nombreuses réservations pour les vacances de la Toussaint - un phénomène notamment constaté par le groupe VVF - qui débuteront ce vendredi, Agnès Pannier-Runacher a appelé les grévistes à la "responsabilité", rappelant les négociations qui ont déjà eu lieu entre la direction et une part des salariés. Et d'ajouter que l'action du mouvement de grève s'inscrit à rebours des "aspirations des Français".

