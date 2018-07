publié le 29/01/2017 à 18:14

Les accusations s'accumulent pour François Fillon et son épouse. Ses soutiens sèchent pour les défendre. Interrogé sur les soupçons d'emploi fictif, en tant qu'attachée parlementaire, visant l'épouse du candidat Républicain à la présidentielle et pour lequel elle aurait touché 500.000 euros, Gérard Larcher n'a pas manqué d'imagination pour défendre son poulain.



"Un collaborateur parlementaire - c'est d'ailleurs le motif de fierté chez nous - [gagne] en moyenne, 3.250 euros brut pour les femmes et moins de 3.000 euros pour les hommes. Ça doit être un des rares cas où les femmes sont mieux traitées que les hommes", s'est félicité le président du Sénat sur Europe 1.





C'est donc pour l'argument de la parité hommes-femmes qu'a opté Gérard Larcher. Bon nombre d'internautes se sont étonnés de ce choix.

Faut vraiment mais alors VRAIMENT que Fillon et ses copains revoient leur défense. #ComDeCrise #Larcher pic.twitter.com/Tcc4ftsvUL — Leila Admi (@LeilaAdmi) 29 janvier 2017

On tient une des meilleures citations politiques de l'année #larcher #PenelopeGate https://t.co/W5DcGPXXcB — Aurélie Frex (@aureliefrex) 29 janvier 2017

La défense du président du Sénat n'a pas non plus échappée à l'ex-ministre du Logement, Cécile Duflot.

Monsieur le Président, nous sommes favorables à la légalisation du cannabis mais c'est pas recommandé avant une émission le dimanche matin https://t.co/YeYgNmQeTv — Cécile Duflot (@CecileDuflot) 29 janvier 2017

Relancé sur l'activité de Penelope Fillon auprès de son mari, Gérard Larcher a balayé la question d'un revers de main : "Je ne suis pas à l'Assemblée nationale. Je ne suis pas un élu de la Sarthe. Quand j'ai été dans la Sarthe (...) Mme Fillon était aux côtés de son époux", a-t-il rétorqué. Et le président du Sénat de conclure : "Je mesure tout à fait les interrogations que cela peut susciter, voilà pourquoi il est important que François Fillon puisse apporter au parquet l'ensemble des éléments".