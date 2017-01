François Fillon est en meeting à La Villette, ce dimanche 29 janvier. Il va devoir se défendre face aux soupçons d'emploi fictif de son épouse, mais également montrer aux Républicains qu'il est toujours debout.

> Le meeting de François Fillon à la Villette Crédit Image : THIERRY CHARLIER / AFP

François Fillon tient le premier rôle lors du grand meeting à porte de la Villette, à Paris, dimanche 29 janvier. Un rôle qu'il va devoir justifier, face à la polémique qui l'assène. Miné par les soupçons d'emploi fictif qui pèsent sur son épouse Penelope Fillon, il va devoir répondre à une question : est-il encore debout ? Tiendra-t-il le choc devant les militants et devant la famille républicaine rassemblée au grand complet ? L'ancien Premier ministre doit impérativement fournir des gages de solidité à son clan, qui s'interroge sur l'avenir du candidat à quelques semaines de la présidentielle.



Quand il a choisi les dates de ce meeting il y a plusieurs semaines, François Fillon espérait montrer à quel point la famille de la droite était réunie. Lors du meeting, Il y aura sur la scène des Sakozystes, des Juppéistes, des soutiens de Bruno Le Maire. Afficher le rassemblement face à une gauche plus divisée que jamais était l'objectif initial.

"Je ne me laisserai pas abattre"

La mission de François Fillon n'est pas tant de convaincre que sa femme Penelope Fillon a réellement travaillé à ses côtés, mais de rassurer sur ses capacités à mener la bataille jusqu'au bout, afin d'éviter que les rats ne quittent le navire malgré la tempête. "C'est la campagne qui se joue ce dimanche", assure son porte-parole.





"Je ne me laisserai pas abattre", s'est défendu le chef de file des Républicains, dans les colonnes du JDD ce dimanche 29 janvier. Le candidat des Républicains poursuit sa campagne, avec des propositions économiques telle que l'augmentation du salaire net des Français par un abattement forfaitaire annuel de 250 euros pour chaque salarié. Il préconise également de revaloriser les petites retraites et d'augmenter d'au moins de 600 euros par an les petites pensions de réversion.