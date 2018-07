publié le 27/01/2017 à 10:38

Après le déferlement médiatique provoqué par l'affaire Penelope Fillon, certains parlementaires semblent craindre pour leur image. Selon BFMTV, une dizaine d'entre eux auraient pris les devants et appelé la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, l'institution auprès de laquelle tous les députés et sénateurs doivent faire état de leur patrimoine et donner le nom de leurs collaborateurs, depuis 2013.



S'ils ont pris contact avec la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, c'est donc pour revoir leur déclaration mais aussi mettre un terme aux contrats passés avec certains de leurs attachés parlementaires. Toujours selon la chaîne d'information, un député proche de François Fillon aurait ainsi souhaité mettre fin aux fonctions de sa femme, qui occupait le poste d'attachée parlementaire.

L'embauche d'un proche ou d'un membre de sa famille en tant qu'attaché parlementaire n'est pas illégale, à condition que l'intéressé effectue réellement les tâches qui lui sont confiées. Et c'est justement à ce propos que le doute s'est installé concernant Penelope Fillon. Rémunérée à hauteur de 500.000 euros pendant 8 ans pour ce rôle, peu de gens peuvent confirmer sa présence sur le terrain auprès de son époux, que ce soit à l'Assemblée nationale ou dans la circonscription de François Fillon, dans la Sarthe.