publié le 22/11/2018 à 08:53

Selon Arnaud Montebourg, l'ancien ministre de l'Économie, "il y a une déstabilisation manifeste". Il a mis en cause le directeur général de Nissan pour ses propos. "Le directeur général a eu des propos extrêmement durs il (...) sans avoir attendu que le conseil d'administration, qui se réunit en ce moment, se soit prononcé".



"Il a annoncé la décision d'un conseil d'administration qui n'avait pas eu lieu, il y a là, à l'évidence, une manœuvre qui devra être sanctionnée".



"C'est un bien commun franco-japonais extrêmement précieux, dont la France comme le Japon ont profité à parité", a souligné Arnaud Montebourg à propos de l'alliance Renault-Nissan, en rappelant également que le groupe est le premier constructeur mondial. "C'est une grande réussite franco-japonaise".

Je crois que la France doit prendre ses précautions pour préserver ce bijou Arnaud Montebourg, à propos de l'alliance Renault-Nissan Partager la citation





"C'est une alliance extrêmement fragile qui repose sur des participations croisées et surtout le respect de l'indépendance de chacun. Renault, Nissan, Mitsubishi travaille librement mais en même temps se mettent ensemble", a expliqué Arnaud Montebourg.



"Je crois que la France doit prendre ses précautions pour préserver ce bijou", a avancé l'ancien ministre en évoquant ce que représente cette alliance sur le territoire français et ses bienfaits sur l'emploi.



"C'est un équilibre fragile et il n'y a pas de légitimité à ce que cette alliance se modifie (...) ce serait contraire aux intérêts industriels, économiques, humains français comme japonais". "Le gouvernement doit prendre des précautions (...) pour que Renault et Nissan reste dans cet équilibre et surtout que Renault ne puisse faire l'objet d'aucune prise de contrôle".