publié le 21/11/2018 à 12:13

Le parquet de Poitiers a communiqué aux juges parisiens le résultat de ses investigations. Celles-ci portaient sur une photo d'Alexandre Benalla, brandissant un pistolet pendant la campagne présidentielle en 2017, à une période où il n'était pas titulaire d'un permis de port d'arme en bonne et due forme.



L'enquête principale porte d'une part sur des violences commises par Alexandre Benalla en marge des rassemblements du 1er Mai, de l'autre sur des soupçons d'ingérence dans l'action de la police. Le 8 novembre, cette enquête a été étendue à des faits de "port d'arme de catégorie B sans motif légitime" et de "détention non autorisée d'arme, munition, ou éléments de catégorie B".

Diffusée par Médiapart en septembre dernier, le cliché date du 28 avril 2017. On y voit Alexandre Benalla en compagnie de deux hommes et d'une serveuse au visage flouté, dans un restaurant de Poitiers, à quelques kilomètres de Châtellerault où Emmanuel Macron venait de tenir un meeting.

Interrogé par Le Monde le 26 juillet, Alexandre Benalla avait affirmé qu'à cette époque, il n'avait pas le droit de porter une arme en dehors du quartier général d'En Marche!, à Paris. Il avait d'ailleurs nié avoir enfreint cette règle :"Non, jamais. On n'est pas mabouls, il y a un risque pour la réputation du candidat", avait-il déclaré.