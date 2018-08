publié le 21/08/2018 à 14:45

Emmanuel Macron a quitté le fort de Brégançon et est rentré à Paris, ce mardi 21 août. Le gouvernement effectuera sa rentrée avec le Conseil des ministres le lendemain. Sur le bureau du président de la République, déjà de nombreux chantiers sont prévus, comme le budget 2019, le plan pauvreté, la refonte du système hospitalier, mais aussi la réorganisation de l'Élysée.



Il y a un mois tout juste, l'affaire Benalla secouait le sommet du pouvoir. À l'époque, le chef de l'État avait promis un grand chambardement à l'Élysée. Où en est-on ?

Cette réorganisation va avoir lieu... mais pas tout de suite. L'Élysée semble avoir tiré les leçons de cette crise. Emmanuel Macron, qui avait mis du temps à prendre la parole sur cette polémique, a aussi beaucoup réfléchi durant ses vacances à Brégançon, sur la manière de mieux faire fonctionner l'Élysée.

Réorganiser la sécurité du Président

Premier chantier : celui de la sécurité du président de la République. Il s'agit d'une conséquence directe de l'affaire Benalla. À travers cette crise, les Français ont découvert le flou autour de la sécurité d'Emmanuel Macron. Qui s'en occupe ? Les policiers ? Des gardes du corps ? Des proches comme Alexandre Benalla ?



L'idée serait de fusionner deux services pour n'en faire qu'un seul : le GSPR, (Groupement de Sécurité de la Présidence de la République ndlr) la police qui gère les déplacements à l'extérieur du Président et le commandement militaire, les gendarmes, qui s'occupent eux de l'Élysée. L'objectif est d'harmoniser les méthodes de travail et de mettre au point un service unique pour assurer la sécurité du chef de l'État.

Revoir la communication

Autre chantier : la communication. Durant l'affaire Benalla, elle s'est avérée être plutôt chaotique. Le porte-parole de l'Élysée, Bruno Roger-Petit s'était exprimé sur le rôle de ce proche d'Emmanuel Macron et est contredit quelques heures plus tard. S'en suivent plusieurs jours de flottement où les proches du président ont du mal à se coordonner. Emmanuel Macron souhaite tirer des leçons de tout cela.

Un DRH pour mieux coordonner les services

Pour le directeur général des Services, une sorte de DRH de l'Élysée, il sera chargé de coordonner tous les services. Aujourd'hui, il y a un secrétaire général, qui est Alexis Kohler. Il est censé être l'intendant du palais, sauf que tout seul, sa tâche peut s'avérer délicate. Il y aura donc une personne, ce DRH qui chapeautera tous les services et qui devrait permettre plus de fluidité. Il décidera notamment qui a une voiture de fonction ou qui a un appartement. Les ratés pourront ainsi être évités.

Une mise en place quand ?

Pour quand cette réorganisation de l'Élysée est-elle prévue ? Cet hiver. Ces divers chantiers ne seront pas lancés avant, car le chef de l'État ne veut surtout pas donner l'impression de réagir à chaud et de couper des têtes. Il avait promis qu'il ne serait pas ce genre de "chef". Prendre son temps, c'est aussi une manière de banaliser cette réforme.



Alexandre Benalla a été mis en examen pour "violence en réunion" et licencié par l'Élysée. Il ne sera pas remplacé. Pour gérer sa sécurité, le Président dispose déjà de "super-flics", formés spécialement pour ça. Le GSPR, qui s'occupe des déplacements du chef de l'État à l'extérieur du territoire va assurer ces fonctions de protection, comme sous François Hollande et Nicolas Sarkozy. On reviendra finalement à un système plus classique. La parenthèse Benalla est belle et bien refermée.