Accusations de racisme : Nicolas Sarkozy dénonce une "polémique indigne"

publié le 15/09/2020 à 06:00

Nicolas Sarkozy est pour la première fois sorti du silence depuis ses propos polémiques. Invité de l'émission Quotidien sur TMC jeudi dernier, l'ancien chef de l'État y avait fait un parallèle plus que douteux entre les mots "singes" et "nègres", en référence au nouveau titre du célèbre roman d'Agatha Christie. Il évoquait alors le non-emploi de certains termes par la classe politique et regrettait le politiquement correct.

Ce lundi 14 septembre à Chalon-sur-Saône, en Saône-et-Loire, Nicolas Sarkozy a pour la première fois brièvement évoqué les accusations de racisme qui avaient suivi son intervention. En séance de dédicaces de son livre Le Temps des Tempêtes, il a dénoncé "une polémique indigne". "Je n'ai pas l'intention de commenter une polémique indigne [...] la commenter ce serait lui donner du crédit et il n'y a jamais de crédit à l'indignité", a en effet déclaré l'ancien Président à France 3 Bourgogne Franche-Comté.

"Notre rôle à tous, c'est d'élever le débat et c'est la raison pour laquelle je n'ai aucun commentaire à faire", a conclu Nicolas Sarkozy, reprenant au passage un journaliste qui l'avait appelé "Monsieur Sarkozy" et non par son statut d'ancien président.