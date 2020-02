et AFP

publié le 14/02/2020 à 12:41

Après l'abandon surprise de Benjamin Griveaux à la course à la mairie de Paris, Anne Hidalgo a appelé "au respect de la vie privée et des personnes". Un retrait annoncé ce vendredi 14 février au matin par Benjamin Griveaux lui-même, à la suite de la diffusion d'une vidéo à caractère sexuel le mettant en cause.

"Je prends acte" du retrait de Benjamin Griveaux, écrit la candidate, estimant que "les Parisiennes et les Parisiens méritent un débat digne". La maire de Paris a également assuré devant la presse que ces méthodes n'étaient "pas dignes du débat démocratique". Elle souhaite que soient respectées "les familles" concernées par cette affaire, et que "l'on puisse à nouveau se concentrer sur les enjeux pour Paris" pour "pouvoir permettre aux Parisiens de choisir en toute liberté le projet qui correspond le mieux à leurs aspirations".

Après le renoncement de Benjamin Griveaux, Stanislas Guerini a de son côté assuré qu'il organiserait "dans les prochaines heures" une réunion des cadres du parti pour désigner un nouveau candidat LaREM, à tout juste un mois du premier tour des municipales. Le candidat dissident Cédric Villani a quant à lui adressé à Benjamin Griveaux et à sa famille son "soutien plein et entier dans cette épreuve".