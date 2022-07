14 juillet : ce que l'on sait sur l'interview télé d'Emmanuel Macron

Le 14 juillet 2022 sera le temps des questions et, peut-être, des réponses. Le président de la République, Emmanuel Macron, va renouer avec l'exercice - presque traditionnel - de l'interview à l'occasion de la fête nationale. La séquence sera certainement très attendue par les amoureux de la vie politique puisque ce sera la première interview du chef de l'État après la séquence électorale très riche de ces dernières semaines.

Emmanuel Macron sera interviewé par les journalistes de France télévisions Caroline Roux (C dans l'air) et la présentatrice du JT de TF1 Anne-Claire Coudray à partir de 13h10 après le célèbre défilé militaire. C'est la première fois que ce duo est créé pour une telle occasion. Les deux journalistes sont particulièrement expérimentées mais elles n'ont encore jamais mené cette interview toujours très particulière. On remarquera qu'Anne-Sophie Lapix, présentatrice principale du JT de France 2 et écartée du débat de l'entre-deux-tours, ne semble toujours pas avoir quitté la liste noire présumée de l'Élysée.

C'est la première fois que deux femmes interrogent le chef de l'État dans ce contexte quasi-officiel. Les précédents duos étant paritaires (Claire Chazal et David Pujadas, Léa Salamé et Gilles Bouleau...) ou 100% masculins (Pujadas-Bouleau, Pujadas-Poivre-d'Arvor, Mourousi-Duhamel...). Même lorsque 4 journalistes faisaient face à François Mitterand, par exemple en 1991, Arlette Chabot était accompagnée de trois collègues masculins (Gérard Carreyrou, Albert du Roy et Jean-Pierre Elkabbach).

Il s'agira de la première interview télévisée du chef de l'État depuis sa réélection en avril et de la deuxième interview du genre pour Emmanuel Macron. Si ses prédécesseurs avaient pour habitude de convier les journalistes chaque année, Emmanuel Macron a plutôt suivi la jurisprudence sarkoziste en la matière avec, pour seule exception, l'année 2020. L'entretien sera diffusé en direct sur TF1 et France 2, mais aussi sur LCI, franceinfo et TV5 Monde.

Les ambitions du président de la République pour son nouveau mandat et sa majorité relative restent encore floues pour beaucoup de Français et d'observateurs. Anne-Claire Coudray et Caroline Roux auront donc à coeur de lever le voile sur les prochaines réformes souhaitées par le locataire de l'Élysée. Aucune question n'a été dévoilée par les chaînes à l'heure où nous écrivons ces lignes. L'entretien devrait durer 45 minutes environ.

