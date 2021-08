Week end de chassé croisé : à quel temps faut-il s’attendre ?

Si vous avez l'intention de prendre la voiture ce week-end pour partir en vacances, rassurez-vous, vous ne risquez pas d'abuser de la clim. Puisque le week-end de transition entre le mois de juillet et le mois d'août s'annonce bien frais.

Même si d'un point de vue climatologique, nous sommes dans la période la plus chaude de l'année, nous avons un peu de mal à y croire... Et ce n'est pas ce week-end que les choses vont s'améliorer, puisque les températures vont encore baisser.

Un temps gris, pluvieux et parfois même orageux pour le Sud du Massif Central et les Alpes. Il devrait toutefois faire meilleur sur les côtes vendéennes et charentaises, au centre et à la frontière allemande. Du côté de la Manche, les averses resteront au programme de ce week-end.

Dimanche 1er août, les averses et les orages concerneront surtout les régions au Nord de la Seine, mais aussi celles proches des frontières allemandes, suisses et italiennes.

La Méditerranée épargnée, le Sud-Ouest retrouve difficilement les fortes chaleurs

Le soleil sera au rendez-vous sur le pourtour méditerranéen. Et ce sera bel et bien la seule partie de la France qui connaîtra des conditions météorologiques un peu plus estivales. Toutefois, même si le soleil brillera, on aura du mal à atteindre les températures de saison avec "seulement" 26 à 30°C au meilleur moment.

Du côté de la côté Atlantique, certaines éclaircies pourraient faire leurs apparitions. Tout ça accompagné d'une légère hausse des températures. Ce qui restera tout de même très bas par rapport au moyennes saisonnières. Il fera environ 17 à 22°C dans les plaines du Sud-Ouest.