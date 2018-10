Météo en France du vendredi 12 octobre : un temps presque estival

publié le 12/10/2018 à 05:30

Le temps de ce vendredi 12 octobre sera presque estival, selon les prévisions de Météo-France. Après dissipation de quelques grisailles ou brouillards matinaux, le soleil s'imposera du Sud-Ouest au Nord et Nord-Est. L'après-midi, les températures seront très douces.



Sur les régions bordant la Manche, le ciel sera très nuageux le matin. Le vent de sud soufflera fort, jusqu'à 90 km/h à la côte, la mer sera agitée. Les nuages se replieront vers la Bretagne l'après-midi, avec quelques pluies essentiellement sur le Finistère.

Le ciel sera également couvert autour du golfe du Lion avec quelques petites pluies ou bruines en plaine, et des pluies faibles mais plus continues sur les Cévennes. Le vent d'Autan soufflera modérément en Occitanie. Enfin, un ciel chargé se maintiendra sur l'est et le sud de la Corse, avec quelques averses.

Les températures seront exceptionnellement douces. Les minimales iront de 10 à 14 degrés sur la moitié nord, 13 à 18 au sud. Les maximales varieront entre 20 et 23 degrés près de la Manche, 23 et 28 degrés sur le reste du pays.