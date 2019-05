VIDÉO - Météo : le beau temps va-t-il enfin durer ?

publié le 12/05/2019 à 15:55

Le revoilà. Après une première quinzaine particulièrement fraîche et humide en ce mois de mai, le soleil signe son grand retour ce dimanche 12 mai dans une grande partie de la France, alors que se terminent les Saints de glace. Attention toutefois aux vents forts dans le sud du pays. Le mistral souffle avec des rafales comprises entre 80 et 100 km/h sur l'ensemble de la vallée du Rhône, jusqu'à 110 à 120 km/h proche de la Méditerranée.



Les températures s'échelonnent ce dimanche après-midi entre 14 et 18 degrés sur la moitié nord, et de 15 à 22 degrés plus au sud, jusqu'à 22 à 25 degrés dans le Var.

Depuis le début du mois de mai, près de 80 mm de pluie sont tombés à Paris, là où il tombe en moyenne 57 millimètres sur tout le mois de mai, dont 43,8 mm en l'espace de 24 heures entre vendredi 8 h et samedi 8 h.

Des conditions anticycloniques jusqu'à jeudi

La météo clémente va continuer cette semaine. Les conditions anticycloniques devraient en effet se poursuivre jusqu'à jeudi inclu, même si les températures seront encore un petit peu fraîches pour la saison. La journée de jeudi sera marquée par le retour à des températures proches des normales de saison, de 19 à 23 degrés du nord au sud du pays l'après-midi.



Le temps devrait ensuite hélas se détériorer vendredi 17 mai avec l'arrivée par le sud d'une dégradation orageuse qui apportera progressivement des averses dans tout le pays. Bonne nouvelle toutefois : le mercure ne baissera pas.