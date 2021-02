publié le 03/02/2021 à 23:50

Mercredi 27 janvier, les secours ont été appelés pour prendre en charge un bébé de quatre mois présentant des lésions importantes. Celui-ci a d'abord été transféré au centre hospitalier de Calvi dans un état grave, avant d'être rapatrié à l'hôpital de Nice où il est finalement décédé de ses blessures. Ce mercredi 3 février, le procureur de Bastia, Arnaud Viornery, a indiqué que le père du bébé a été mis en examen pour "homicide volontaire aggravé" et "violences aggravées". Il a été placé en détention par le juge des libertés et de la détention, a précisé le procureur dans un communiqué.

La mère a, elle, été mise en examen pour "violences aggravées, non dénonciation de mauvais traitements sur mineur de moins 15 ans et non-assistance à personne en péril aggravée". Elle a également été écrouée. Une information judiciaire a été ouverte et confiée à un juge d'instruction, a précisé le magistrat. Contacté par l'AFP, l'avocat du père, Me Grégoire Etrillard, a indiqué que son client niait les faits reprochés.

"Notre client clame son innocence et des éléments troublants de l'histoire médicale de l'enfant et de sa famille doivent être explorés, car ils pourraient expliquer les différentes constatations faites sur l'enfant, en particulier son saignement intracrânien pris à tort pour la conséquence d'un secouement", a affirmé l'avocat.