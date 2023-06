Départ en vacances : comment faire des économies sur la route ?

Les vacances d'été approchent à grands pas. Souvent synonymes de grosses dépenses, il existe quelques moyens pour profiter de vos congés sans vous ruiner, notamment sur la route. Pour vous guider, la rédaction de RTL vous livre des astuces pour faire des économies lors du grand départ.

Tout d'abord, prenez soin de bien régler votre climatisation. En moyenne, si elle est mal réglée, elle mène à une surconsommation d'un litre pour 100 km. Ce qui n'est pas un luxe en ce moment vu le prix de l'essence. Il est donc important de la faire régler, beaucoup de centres autos font des promos en ce moment avant les départs.

Il est aussi primordial d'en faire bon usage. Le pire c'est, en effet, de pousser la climatisation à fond. Par exemple, une différence de 10°C avec la température extérieure et votre consommation peut grimper de 30% sur autoroute et jusqu'à 70% en ville selon l'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maitrise de l'Énergie). Avec une voiture électrique, cela peut faire perdre son autonomie de 25%. Il est donc conseillé de ne pas dépasser une différence de température de 4 à 5°C entre l'air extérieur et l'air de votre habitacle.



Vérifiez la pression des pneus et débarrassez votre toit

Un Français sur cinq ne vérifie jamais la pression avant de partir den vacances. Or, vous allez gagner en sécurité mais aussi économiser, et pas qu'un peu. Un pneu sous gonflé représente une surconsommation d'un litre aux 100 km. Si vous avez une roue de secours, vérifiez aussi sa pression ainsi que pour la remorque ou la caravane restée au fond du garage depuis l'été dernier.

Enfin, pensez à enlever votre coffre de toit une fois arrivé à destination. Le coffre de toit ou encore les vélos sont aussi une grosse source de dépense d'énergie, jusqu'à 20%. Ce qu'il faut surtout faire pour le coffre et les barres de toit, c'est de les enlever une fois a destination. Même sans charge, vous consommez 5% de plus à 120 km/h.