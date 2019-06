publié le 08/06/2019 à 11:22

La tempête Miguel a laissé des traces. Quelques heures après son passage, 28.000 foyers étaient toujours privés d'électricité ce samedi 8 juin au matin, principalement dans le centre-ouest du pays, là où la tempête a fait le plus de dégâts. La Normandie et l'Aquitaine sont les régions les plus touchées.



Dans le détail, 9.000 foyers sont toujours privés de courant en Normandie, 6.000 dans le nord de l'Aquitaine, 5.500 en Bretagne, 4.500 dans les Pays de Loire, 2.000 dans le Centre Val de Loire et 1.000 en Poitou-Charentes, a indiqué dans un communiqué la filiale du groupe EDF chargée de la gestion du réseau.



"Plus de 1.000 personnes sont mobilisées sur les régions touchées. La Force d'intervention rapide d'électricité, spécialisée en cas d'aléa climatique et mobilisable 24h/24, est déployée afin de renforcer les équipes sur le terrain", selon la même source.

#TempeteMiguel, Point à 9h00: 28000 clients privés d'électricité, nos équipes toujours mobilisées sur le terrain ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ pic.twitter.com/xzFzwlGi6Q — Enedis (@enedis) 8 juin 2019