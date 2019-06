Météo : la tempête Miguel est arrivée en France

publié le 07/06/2019 à 08:56

Formée au large de la Galice, la tempête Miguel est arrivée en France ce vendredi 7 juin. Et les premiers effets se font sentir, notamment à Lacanau (Gironde). "Les palmiers commencent sérieusement à se pencher", explique le correspondant de RTL. "D'ici 9 heures, le vent devrait souffler à 90 km/h" sur cette ville de côte atlantique.



Météo France a ainsi placé 8 départements de l'Ouest de l'Hexagone en vigilance orange aux vents violents. Les départements concernés sont : Charente-Maritime (17), Indre (36), Indre-et-Loire (37), Loire-Atlantique (44), Maine-et-Loire (49), Deux-Sèvres (79), Vendée (85) et Vienne (86).

Pour la suite de la journée, dans les départements de la côte Atlantique, des rafales pourraient aller de 110 à 120 km/h, voire même 130 km/h sur les îles. À l'intérieur des terres, le vent soufflera de 90 à 100 km/h, notamment à partir de la mi-journée, et ce jusque 17 heures. La Bretagne, l'Île-de-France et la Normandie seront touchées dans la soirée de ce vendredi, alors que la tempête Miguel se déplacera vers la mer du Nord. Le tout sera accompagné de pluie et parfois même d'orages.

Météo France précise que cette tempête est d'intensité modérée mais qu'elle est particulièrement inhabituelle pour un mois de juin. À cette période de l'année, les arbres sont très feuillus, ce qui veut dire qu'ils sont plus en prise au vent. Le risque de chute d'arbres augmente.

Météo France a placé 8 départements en vigilance orange aux vents violents ce vendredi 7 juin 2019. Crédit : Capture d'écran / Météo France