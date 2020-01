Crédit : Handout / Courtesy of Marcia Macmillan / AFP

Après des incendies sans précédent, l’Australie est encore perturbée par des phénomènes météorologiques violents. Un mur de poussière s’est abattu sur plusieurs villes de l’État de Nouvelle-Galles du Sud, dans l’arrière-pays (Outback) alors que de fortes averses, parfois accompagnées de grêlons, ont frappé notamment Canberra et d’autres localités de la région, perturbant le déroulement de l’Open d’Australie.

"Nous sommes habitués à devoir ramasser en vitesse le linge, à éteindre les clim' et à fermer portes et fenêtres avant l’arrivée d’une tempête de poussière", a raconté Ashleigh Hull à l'AFP, dans la ville de Dubbo. "Mais cette tempête était beaucoup plus spectaculaire", déplore-t-elle. "Un film apocalyptique", "une énorme vague", l’Australienne ne pèse pas ses mots, elle qui aurait souhaité de la pluie.

Pour la sécurité des riverains, les services d’urgence ont recommandé de mettre les voitures "à l’abri et de ne pas les laisser sous les arbres ou les lignes électriques".

Des risques de crue et de glissements de terrain

Le Bureau de météorologie a prévenu les habitants du sud-est de la Nouvelle-Galles du Sud de l’arrivée de la tempête et des risques de crues. "De violents orages risquent de faire des dégâts, des vents destructeurs, parfois d’énormes grêlons et de fortes précipitations susceptibles d’entraîner des crues soudaines dans les prochaines heures", a-t-il indiqué, lundi 20 janvier.

Si la pluie, enfin arrivée dans l’État du Victoria, a été reçue avec enthousiasme, les autorités australiennes ont rappelé que ces fortes averses peuvent entraîner également des glissements de terrain.

Le gouvernement a tenu à souligner que la saison des feux de forêts n’est pas terminée malgré l’arrivée des précipitations. Particulièrement intenses en automne 2019, ils ont déjà ravagé l’équivalent de la superficie du Portugal sur le pays continent. 29 personnes sont décédées, 2.000 maisons sont parties en flammes tandis que les scientifiques estiment que près d’un milliard d’animaux ont péri.