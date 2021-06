Chaleur : à partir de quand peut-on parler de canicule ?

Ce mercredi 16 juin, Météo France a placé 28 départements allant du Calvados aux Pyrénées-Atlantiques en vigilance orange aux orages. Les précipitations sont surtout attendues à partir de cet après-midi et devraient se poursuivre la nuit prochaine. Ces orages sont liés aux fortes chaleurs qui durent depuis plusieurs jours. Mais peut-on parler de canicule ?

Il faut bien distinguer pic de chaleur, vague de chaleur et canicule. Le pic de chaleur est un épisode bref, généralement de 24 à 48 heures, durant lequel les températures sont très au-dessus des normales de saison, selon la définition de Météo France. En France, on parle de vague de chaleur dès lors qu'une valeur quotidienne de l'indicateur thermique national atteint ou dépasse 25,3°C et qu'il reste élevé pendant au moins 3 jours.

En revanche, la canicule est définie comme un niveau de très fortes chaleurs le jour et la nuit pendant au moins trois jours consécutifs, indique le site du gouvernement. Des seuils de température et de durée sont définis et varient selon les départements. Par exemple, à Toulouse, Météo-France parlera de canicule dès lors que pendant 3 jours et 3 nuits on ne redescend pas en dessous des 21°C et qu'on dépasse 36°C le jour.