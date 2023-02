Saint Valentin : peut-on parler d'amour entre un chien et son propriétaire ?

Les découvertes scientifiques récentes nous permettent de ne plus sous-estimer le lien affectif qui existe entre un chien et son propriétaire. Intéressons-nous d'abord à cette hormone qu’on appelle l’hormone de l’amour, ou de l’attachement, à savoir l’ocytocine. L’ocytocine, chez l’humain par exemple, est produite pendant toute la durée de la grossesse, avec un pic au moment de l’accouchement pour déclencher et accélérer les contractions. Mais elle a aussi un rôle pour favoriser l’attachement et le lien de confiance entre la maman et son nouveau-né.



Quand une maman regarde longuement le visage de son nouveau-né, des dosages hormonaux montrent aussi qu’il y a une production d’ocytocine qui se met en branle. Et c’est la même chose quand on a un chien d'après les découvertes d'une équipe de chercheurs japonais en 2008. Ils ont mesuré la concentration d’ocytocine dans les urines de propriétaires de chiens après qu’ils aient passé un moment avec leur chien durant lequel ils ont pu échanger de longs regards. Il y avait bien un pic de cette hormone de l’amour.



L'ocytocine, l'hormone de l'amour, présente aussi chez le chien.

Et heureusement, la relation est réciproque. Cette même équipe de chercheurs a montré en 2015 qu’on retrouvait ce même pic d’ocytocine chez les chiens dans des circonstances identiques, au cours desquelles ils étaient réunis avec leur propriétaire et pouvaient échanger des regards.



En 2014, une autre étude, australienne cette fois, a montré que les chiens manifestaient aussi un pic d’ocytocine lorsqu’ils étaient réunis avec leur propriétaire, après que ce dernier se soit absenté pendant une demi-heure. Et plus on caresse, plus on dit des mots doux à son animal, plus la concentration en ocytocine augmente.



L'amour entre un chien et son humain se joue aussi dans le cerveau

Les neurosciences ont montré, grâce à l’imagerie médicale, que les mêmes zones dans le cerveau étaient activées quand une maman regarde des photos de son bébé ou quand une personne regarde des photos de son animal de compagnie. Même si en tant que propriétaire de chien, on est tous persuadé de la force du lien qui existe avec son animal, toujours rassurant de voir qu’en plus, cela s’explique par la science !



Pour la Saint Valentin, on se mobilise pour les animaux.

