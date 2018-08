30 cm de neige sont tombés dans les Alpes italiennes et autrichiennes

Certains automobilistes ont été coincés sur les routes à cause de la neige.

publié le 28/08/2018 à 03:11

Un record en plein mois d'août. Une épaisse couche de neige a recouvert les Alpes italiennes et autrichiennes, dimanche 26 août. Des flocons sont tombés en dessous de 1000 mètres d'altitude, en raison d'une vague de froid exceptionnelle.



À 2000 mètres d'altitude, la neige a même atteint 30 cm de hauteur, rapporte Euronews. Des fortes précipitations qui ont surpris les automobilistes. Certains se sont retrouvés coincés sur les routes, n'ayant pas de chaînes.

Les régions italiennes de Pordenone et de Cortina d'Ampezzo ont particulièrement été touchées par les précipitations. Côté autrichien, de nombreuses stations se sont également retrouvées sous la neige dimanche. Et ce, pour le plus grand bonheur des internautes, qui ont immortalisé ces paysages enneigés.

Come previsto la perturbazione di queste ore ha portato in montagna #neve fuori stagione. Qui siamo sulla terrazza del rifugio #Faloria a #Cortina D’Ampezzo . Foto di Enrico Ghezze pic.twitter.com/XdeXUYDOXb — Tgr Rai Veneto (@TgrVeneto) 26 août 2018

En France, seuls quelques flocons sont tombés dimanche en Savoie et en Haute-Savoie.