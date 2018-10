publié le 09/10/2018 à 05:30

Une météo instable au Sud-Ouest. Alors que trois départements ont été placés en vigilance orange aux orages et pluie-inondation, le temps pluvio-orageux se maintiendra mardi 8 octobre sur l'ouest des régions méditerranéennes.



Après avoir traversé l'est du Languedoc dans la nuit, les pluies, parfois soutenues et orageuses, s'installeront de l'Hérault aux Pyrénées orientales en donnant localement de forts cumuls, en particulier au pied du relief. Outre les cumuls de pluie et la forte activité électrique, des chutes de grêle et des rafales de vent seront possibles. Le vent d'est à sud-est se mettra en place sur le littoral méditerranéen et s'engagera dans le domaine de l'autan.

Les éclaircies seront de retour sur la Côte d'Azur et la Corse. Le temps sera brumeux le matin et nuageux l'après-midi de l'Aquitaine à l'Auvergne et aux Alpes. Quelques averses se développeront l'après-midi sur les Alpes du sud. Quelques faibles pluies gagneront aussi en journée Midi-Pyrénées.

En revanche, un temps calme et ensoleillé se maintiendra sur la moitié nord avec juste quelques rares nappes de brouillards au lever du jour, le temps devenant très agréable l'après-midi.

Des températures légèrement en hausse

Les températures minimales afficheront généralement 5 à 12 degrés, localement pas plus de 2 à 4 dans l'intérieur de la Normandie. Comptez 16 à 19 degrés sur la Côte d'Azur et la Corse.



En journée, les températures maximales seront en légère hausse. Elles atteindront 20 à 26 degrés en général, localement 27 dans le Centre.