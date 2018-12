publié le 15/12/2018 à 14:43

Les frimas de l'hiver se font sentir de plus en plus depuis le milieu de semaine, au point de provoquer les premières gelées accompagnées des premiers accidents de la route pour cause de verglas. Côté météo, une alerte orange "neige-verglas" a été déclenchée par Météo France sur 8 départements.



Samedi 15 décembre, plusieurs accidents ont été recensés dans la Vienne, rapporte France 3. La Nouvelle République indique qu'une trentaine d'accidents ont été recensés en Indre-et-Loire, qui n'est pourtant classé qu'en vigilance jaune. L'A28 a ainsi été coupée dans les deux sens en direction du Mans et de Tours, informe Vinci Autoroutes sur Twitter.

Le verglas est le pire ennemi des automobilistes. La chaussée, transformée en patinoire, provoque des dérapage et multiplie par deux les distances de freinage. La clé est donc de réduire la vitesse et d'éviter les grands coups de freins et de volant.

Si votre véhicule n'est pas équipé de l'ABS, pressez doucement sur la pédale de frein puis relâchez. Effectuez cette manœuvre à plusieurs reprises. C'est le phénomène de pompage qui évite le blocage des roues. Utilisez également dans la mesure du possible le frein moteur. Pour démarrer, préférez l’accélération en douceur pour éviter de patiner. Sinon, démarrer en seconde, en accélérant en douceur.