Pourquoi mon chien lève-t-il la patte quand il fait pipi ?

Lever la patte chez un chien, ça a deux fonctions :

1/ éliminer bien sûr

2/ marquer son territoire, ou plutôt sa présence / son passage.

En levant la patte sur des supports verticaux, ça permet de laisser une marque plus importante et plus visible.

Lever la patte pour uriner : un pas vers l'âge adulte

Une étude scientifique menée sur une colonie de Beagle a montré qu’en moyenne, c’est à l’âge de 38 semaines, soit en gros 8 mois, que le comportement débute vraiment. Mais ce n’est qu’une moyenne, puisque ça s’étale, selon les chiens, entre 22 et 50 semaines.

Il n’y a donc pas de « rite » de passage obligatoire de la position dite juvénile où les chiens font pipi les 4 pattes au sol à la position d’adulte. Mais c’est vrai que c’est un pas supplémentaire vers la maturité.

Cependant il y a des chiens qui ne lèveront jamais ou très peu, la patte, de toute leur vie ! Il semblerait que ce soit le taux de testostérone du chien à sa naissance et dans les quelques jours qui suivent, qui influencera plus tard le lever de patte, ou non.

Des chiens plus ou moins démonstratifs dans le lever de patte.

Particularité étonnante : les petits chiens sont les champions du lever de patte ! Plus on est petit, plus on veut uriner haut ! Deux raisons peuvent l’expliquer. Soit parce qu’un mâle plus grand est passé avant lui, et pour pouvoir recouvrir la trace du précédent, il va falloir viser plus haut, soit aussi pour tromper les chiens du quartier et faire croire … qu’on est plus grand que la réalité !

Il y a même certains chiens qui veulent tellement viser haut qu’ils en tombent à la renverse ! Et les petits chiens auront aussi tendance à lever la patte beaucoup plus souvent que les grands chiens, car en terme de communication, c’est moins risqué de signaler son passage ainsi plutôt que d’aller directement au contact de congénères …

Chez les femelles aussi il y a 2 positions pour faire pipi. La classique en squat, les 2 pattes arrières pliées. Mais aussi celle, en squat aussi, mais avec une patte légèrement pliée.



Soyez attentif, si votre chien levait la patte et ne le fait plus, cela peut être le signe d’une douleur, d’inconfort, donc parlez en à votre vétérinaire.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info