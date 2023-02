Animaux : qu'est-ce que la protection de ressources chez le chien ?

En éthologie, il y a un comportement qui est tout à fait naturel, instinctif, inné chez les chiens, c’est ce qu’on appelle la protection de ressources.



La protection de ressources ne se fait pas que vis à vis de la nourriture, même si généralement c’est ce qui a le plus de valeur pour l’animal. Pour certains, ça va être sur la nourriture, une friandise à mastiquer et, plus étonnant, sur leur gamelle d’eau. Mais cela peut aussi se manifester sur le jouet préféré ou juste un bâton trouvé en balade, un lieu, comme son panier, ou parfois le canapé ou le lit conjugal.

Mais une ressource pour un chien ça peut aussi être : un autre chien, qu’il s’approprie en quelque sorte, ou une personne de la famille dont il va refuser qu’on s’approche. Ce qu’on interprète souvent comme de la jalousie.



Plusieurs signaux à reconnaître quand un chien fait de la protection de ressources

C’est un comportement qui apparaît généralement vers l’âge d’un an. C’est rare chez le chiots. Cela se manifeste ensuite de façon plus ou moins exacerbée selon le chien. S’il peut s’emparer de l’objet convoité, il peut fuir avec et ne pas se laisser approcher. Ou alors il va avoir une attitude menaçante : il se met au dessus de sa balle / il se rigidifie / il regarde devant lui fixement ou tourne légèrement la tête / il peut commencer à soulever les babines, grogner, et si la menace persiste, mordre.



La protection de ressources est une des causes principales de morsures d’autres chiens mais aussi sur les humains.



Comment apprendre à son chien à partager ?

Il faut apprendre au chien le "self-control", la maîtrise de ses émotions, et ce d’abord à la maison, dans le cadre d’exercices. Avec des friandises, on demande au chien de s’asseoir en face de soi, on pose quelques friandises au sol, et on les recouvre avec une boite en plastique dès que le chien tente de s’en approcher.

En revanche, quand il reste assis sans bouger, sans tenter une approche, on peut lui donner une friandise. On lui apprend ainsi à se contrôler. L’ordre "tu laisses" est également important pour qu’il apprenne à se détourner d’un objet avant même de s’en emparer. En revanche, retirer la gamelle de son chien quand il mange est contre-productif car cela génère de la frustration et au contraire le rendra moins partageur : il aura toujours peur qu’on lui retire.



Dernier conseil et pas des moindres : on évite de sortir des friandises ou un jouet au milieu de plusieurs chiens si l'un d'eux à tendance à faire de la protection de ressources.

