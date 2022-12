ÉDITO - Pourquoi il faut encore se réjouir de voir la neige tomber

Est-ce qu'on peut encore se réjouir de voir la neige tomber ? J'en entends qui râlent. C'est très énervant, très agaçant. Oui parce que c’est beau la neige, c’est féerique, même si.je suis quand même un peu déçue parce qu’il n’a pas vraiment neigé à Paris. La neige c'est terrible pour les SDF et ce sont eux qui doivent être la priorité. Il faut les mettre à l'abri. Alors bien sûr j'ai en tête ces naufragés de la route ou ces trains arrêtés en rase campagne.

Pour le reste, si on ne peut pas accompagner les enfants à l'école, on les garde. Si on ne peut pas se rendre à un rendez-vous, on le reporte. Et on se couvre. Vous connaissez la technique de l’oignon ? Une couche, une couche, une couche et lorsqu’on arrive au boulot on enlève les couches. Non parce que j’ai un scoop. L’hiver, il fait froid. Peut-être même qu’au printemps il y aura des bourgeons sur les arbres. Et on peut parier que cet été il fera chaud, et de plus en plus chaud, on sait pourquoi.

Bon pour les grincheux, je vais terminer en lisant ce tweet qui m’a émue. Le tweet d’un papa accompagné d’une jolie photo d’un paysage enneigé : "-8 dans le Morvan ce matin. Emmener les enfants à l’école. Chanter Les épées Durandil dans la voiture. Rire. S’émerveiller des paysages gelés. Penser aux soldats ukrainiens dans les tranchées, qui se battent pour avoir le droit, comme nous, de mener une vie tranquille et libre"...

