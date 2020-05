Pont de l'Ascension : va-t-il faire beau ce week end ?

publié le 23/05/2020 à 07:29

En ce week-end de quatre jours pour de nombreux Français grâce au jeudi de l'Ascension, le soleil sera au rendez-vous sur une large partie de l'Hexagone ces samedi 23 et dimanche 24 mai, même si les températures seront en baisse par rapport à cette semaine.

Comme le souligne La Chaîne Météo, une dégradation passagère va se produire dans la journée de samedi, du sud-ouest aux frontières de l'est avec des averses parfois orageuses dans le centre-est, au nord de Lyon. Dans le reste du pays, le soleil domine et les températures vont monter jusqu'à 23 degrés dans l'après-midi en Corse et dans le sud-est où, malgré la présence de nuages d'altitude, l'impression de beau temps va persister.

Dimanche, Météo France prévoit un ciel nuageux sur la partie nord-est du pays tout au long de la journée et un ciel voilé dans les Hautes-Pyrénées et en Haute-Garonne où des orages sont à prévoir. Le soleil gagnera tout le reste du pays et les températures les plus chaudes, 26 et 27 degrés, seront présentes dans le Var et les Bouches-du-Rhône.