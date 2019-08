et AFP

publié le 10/08/2019 à 03:05

Les orages continuent de traverser le pays. Météo France a levé vendredi 9 août au soir la vigilance orange de huit départements et l'a maintenue pour sept autres de l'Est de la France en raison d'un risque d'orages violents. Les départements toujours en alerte sont l'Ain, le Doubs, le Jura, la Loire, la Haute-Loire, le Rhône, et le Territoire-de-Belfort.

L'axe orageux qui a circulé dans la nuit sur la région toulousaine a ensuite concerné le Tarn et l'Aveyron, en vigilance jaune, générant une forte activité électrique, des cumuls de précipitations de 15 à 30 mm, des rafales de vent de l'ordre de 70 à 90 km/h et même 130 km/h à Saint-Côme d'Olt dans l'Aveyron. Sur les départements placés en vigilance orange, on a observé le plus souvent une accalmie.

Cependant des orages ont éclaté de nouveau de la Haute-Loire à la Loire, donnant généralement 10 à 20 mm de précipitations en moins d'une heure. Côté vent, on n'a pas relevé de rafales à plus de 80 km/h en début de nuit. On a pu observer de la grêle par endroits. Les orages se poursuivent, remontant du sud-ouest en se dirigeant vers le nord-est.

Ils s'accompagnent d'un risque localisé de grêle, de rafales de vent comprises entre 60 et 80 km/h, parfois plus, et d'intensités de précipitation de l'ordre de 10/20 mm en peu de temps, localement jusque 30 mm.

7 départements sont encore concernés par une vigilance orange aux orages. Crédit : Capture d'écran / Météo France