Orages : Météo France place 7 départements en vigilance orange

Sept départements sont placés en vigilance orange aux orages ce lundi 8 juillet à partir de 14 heures et ce jusqu'à minuit. Ces orages devraient remonter d'Espagne et toucher les régions du Sud Ouest dans l'après-midi, " il existe un risque fort de phénomène violent", indique Météo France.

La vigilance concerne les départements suivants : Ariège (09), Haute-Garonne (31), Gers (32), Pyrénées-Atlantiques (64), Hautes-Pyrénées (65), Tarn (81) et Tarn-et-Garonne (82).

"Des orages plus organisés et plus virulents se développent en cours d'après-midi sur les départements pyrénéens et progressent vers le nord-est d'ici la nuit prochaine. Ces orages seront localement violents avec une activité électrique soutenue et des précipitations intenses pouvant atteindre 20 à 40 mm voire localement plus de 50 mm en peu de temps. Ils pourront également s'accompagner de chutes de grêle et de rafales de vent entre 80 et 100 km/h", selon Météo France.

