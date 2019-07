publié le 28/07/2019 à 11:15

Samedi soir, alors que le départements n'était pas placé en vigilance orange par Météo France, de violents orages ont frappé le Var en fin d'après-midi. Ces violentes pluies, accompagnées de vents et de grêles, ont changé les rues de plusieurs communes du département, dont Saint-Tropez, en véritable cours d'eau.

Les rues de la commune ainsi que les magasins se sont retrouvés inondés en moins de 10 minutes. Les orages provoquent souvent des débordements dans le secteur mais celui-ci était particulièrement soudain et violent. Certains commerçants affirment n'avoir pas vu ça depuis une dizaine d'années. Et puis vers 21h30, rebelote : un deuxième épisode orageux a frappé la ville et Tropez s'est retrouvé une nouvelle fois sous l'eau en 10 minutes !

La Chaîne Météo, a partagé sur son compte Twitter, des images impressionnantes de ces inondations. On peut voir plusieurs habitants et des touristes de Saint-Tropez et de Sainte-Maxime, villes très prisées à cette période de l'année, littéralement les pieds dans l'eau en pleine rue. Aucun dégât majeur n'est cependant à déplorer.

Samedi dans la matinée, Météo-France avait placé 22 départements en vigilance orange pour orages, dont 7 pour inondations, mais la région PACA n'était pourtant pas concernée. Dimanche, Météo-France a levé la vigilance orange, précisant : "L'épisode pluvieux qui vient de concerner Rhône-Alpes et Franche-Comté a été très conséquent avec des pointes à 170 mm et 140 mm respectivement dans le Jura et L'Ain pour les cumuls les plus importants que l'on a pu mesurer".

Saint-Tropez et Sainte-Maxime en partie inondés à cause des violents #orages qui se sont abattus dans le Var cet après-midi. Source : https://t.co/ICBBdPFiKJ pic.twitter.com/4jDvsU3b0e — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) July 27, 2019