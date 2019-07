Orages : 15 départements toujours placés en vigilance orange par Météo France

publié le 07/07/2019 à 05:50

Les orages continuent de s'abattre sur le centre et l'est du pays en ce début du mois de juillet. Ce dimanche 7 juillet, 15 départements sont ainsi toujours placés en vigilance orange par Météo France. Ils étaient 23 la veille.

Les départements encore concernés sont : Aveyron (12), Côte-d'Or (21), Doubs (25), Drôme (26), Isère (38), Jura (39), Lozère (48), Nièvre (58), Haut-Rhin (68), Haute-Saône (70), Saône-et-Loire (71), Savoie (73), Haute-Savoie (74), Tarn (81) et Territoire-de-Belfort (90).

La fin de la vigilance est prévue pour dimanche à 16 heures. Dans son bulletin, Météo France écrit : "En cette seconde partie de la nuit, les orages ont commencé à régresser, notamment sur une grande partie du Massif Central. Deux zones demeurent encore, la première de la Bourgogne à la Franche Comté; la seconde entre Tarn et Aveyron. Dans la nuit, une forte activité électrique a éé observée, de la grêle, et de fortes intensités de pluie. Une rafale de 107 km/h a été mesurée à Avrée (58), et de 94 km/h à Mont-Saint-Vincent (71). Il est tombé 47 mm de pluie à Luzy (58) en mopins de 3 heures".

15 départements sont placés en vigilance orange aux orages. Crédit : Capture d'écran / Météo France

Ces orages violents s'accompagneront d'une importante activité électrique et de grêle, parfois de gros diamètre. Les rafales de vent seront d'intensité très variable, mais atteindront parfois 80 à 100 km/h et même localement davantage.

L'intensité des pluies associées sera forte mais ces orages étant mobiles, le risque de cumuls importants est limité, sauf si plusieurs cellules circulent malheureusement au même endroit. Il faudra attendre la fin de la nuit de samedi à dimanche pour que diminue sensiblement cette activité orageuse, précise Météo France.