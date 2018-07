publié le 24/07/2018 à 09:13

La chaleur s'installe cette semaine sur la France. Selon Météo France, un pic de chaleur est attendu entre jeudi et vendredi selon les régions et les températures devraient atteindre les 36°C dans le sud du pays. Pour éviter une surmortalité comme lors de la canicule de 2003, de nombreuses mesures sont mises en place chaque année. Le niveau 3 (sur 4) du plan canicule est activé dans la capitale à partir de ce matin.





Un fichier Chalex (pour "chaleur extrême"), créé en 2004, permet de venir en aide aux personnes âgées qui ne sont pas dans les Ehpad (Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes). Une fois inscrites, elles-mêmes ou par leurs proches, ces personnes sont contactées par le personnel de la mairie pour vérifier comment elles se portent. En cas de détresse, une cellule de veille sanitaire est mobilisée pour leur venir en aide.

[#canicule ] Le Préfet de région décide de l'activation du niveau 3 du Plan canicule 2018 à Paris en concertation avec @Paris, @ARS_IDF et @prefpolice

Retrouvez toutes les Info ICI ¿¿ https://t.co/sNIOu9xrc5 pic.twitter.com/R4c3PTyPOV — Préfet d'Île-de-France, préfet de Paris (@Prefet75_IDF) 23 juillet 2018

8.000 personnes vulnérables recensées

À ce jour, 8.000 personnes sont inscrites dans ce fichier. Ce qui ne doit pas empêcher les citoyens d'être vigilants. Comme le rappelle Ariel Weil, le maire du IVe arrondissement de Paris, contacté par RTL, ils doivent "vérifier que, dans leur maison, dans leur rue, autour d'eux, il n'y ait pas des personnes vulnérables qui sont isolées, qui ne font pas les gestes qu'il faut faire, d'aller les voir et de les inscrire sur le fichier Chalex, en appelant le 3975".

Il rappelle également qu'à Paris, "des salles rafraîchies sont présentes dans les mairies, qui ont une température maintenue basse".

Un épisode de fortes #chaleurs est prévu dès demain, avec un pic attendu entre jeudi et vendredi selon les régions ¿¿¿https://t.co/EY7odUedkI pic.twitter.com/S6qZANPwbH — Météo-France (@meteofrance) 23 juillet 2018

Le gouvernement invite également à ne pas oublier les règles à adopter en cas de fortes chaleurs :

- boire entre 1,5 et 2 litres d'eau par jour

- privilégier les fruits et les légumes

- ne pas sortir pas aux heures les plus chaudes de la journée (généralement entre midi et 16h)

- éviter les activités aux heures les plus chaudes : sport, jardinage, bricolage...

- ne pas hésiter à se rendre dans les lieux frais ou climatisés : centres commerciaux, cinémas, hypermarchés, bibliothèques...



Enfin, sachez qu'avec la montée des températures, un nouveau pic d'ozone est attendu au cours de la semaine. Pour cela, des normes de circulation particulières ont été mises en place dans la ville de Paris : le stationnement résidentiel est gratuit et la vitesse de circulation est abaissée de 20 km/h dans toute l'Île-de-France.