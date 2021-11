Météo : vigilance orange en cours dans 13 départements

Au terme d'un week-end marqué par de fortes chutes de neige sur une large partie de l'Hexagone, treize départements restent en vigilance orange pour neige, verglas, crues et avalanches, selon le dernier bulletin publié par Météo-France, ce lundi 29 novembre, à 6h.

La vigilance est maintenue dans onze d'entre eux pour neige-verglas. Ils s'agit de l’Ain, l’Ariège, la Corrèze, la Creuse, la Haute-Garonne, l’Isère, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Savoie et la Haute-Savoie.

En plus des risques causés par la neige et le verglas, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées sont également en vigilance orange pour avalanches. Météo-France précise néanmoins que les chutes de neige vont faiblir dans la journée. Enfin, deux autres départements, le Nord et le Pas-de-Calais, sont en vigilance orange pour crues.