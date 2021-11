Les infos de 5h - Neige : des centaines d'automobilistes bloqués plusieurs heures sur l'A89

Plusieurs centaines d'automobilistes ont été surpris par la neige sur l'autoroute A89 dans le Puy-de-Dôme, dimanche soir en fin de journée. Près de 21 kilomètres d'embouteillage ont été constaté sur place, des automobilistes sont restés à l'arrêt pendant plus de sept heures.

"On n'avait pas pris d'eau, on n'avait rien prévu" témoigne un conducteur coincé de 17h30 à 23 heures. La Croix rouge a néanmoins distribué des centaines de plateaux-repas vers 22h30. Geste qui n'a pas contenté les personnes coincées, dont Catherine qui a patienté durant sept heures avec son fils de cinq ans. "Dehors, c'était surréaliste, les gens se promenaient, sortaient leur chien. On avait très peu d'informations, on était complètement démunis" relate-t-elle.

À partir de 23 heures et jusqu'à une heure du matin, ce sont près de 600 véhicules qui ont été évacués un par un. L'autoroute reste, pour le moment, toujours fermée entre Clermont-Ferrand et Lyon afin de sécuriser tous les accès.

À écouter également dans ce journal

Covid - Huit cas potentiels positifs au variant Omicron ont été détecté en France hier soir sur des personnes revenants d'Afrique australe.

IVG - Une proposition de loi visant à allonger le délai légal de l'interruption de la grossesse de 12 à 14 semaines doit être débattue aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Le texte prévoit aussi de supprimer la clause de conscience qui permet à des médecins de refuser cette intervention.

Football - La cérémonie du Ballon d'Or doit se tenir aujourd'hui. Le joueur du PSG Lionel Messi est le favori de l'édition de cette année.