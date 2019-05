publié le 30/05/2019 à 19:04

Soleil et chaleur seront au programme pour ce week-end de l'Ascension. Dans ses prévisions, Météo France prévoit en effet un grand ciel bleu et des températures estivales, supérieures à 30°C, ces prochains jours.



Et ça ne devrait pas s'arrêter là. L'agence de météo prévoit également un été très chaud. "Une grande partie de l'Europe devrait connaître des températures plus chaudes que la normale", écrit Météo France sur son site. Alors que 2018 a fait vivre aux Français le deuxième été le plus chaud en France, cette année, les conditions seront anticycloniques dans une grande partie de l'Europe.

L'été météorologique débute officiellement samedi 1er juin. "Autour de la Méditerranée orientale, le temps pourrait être plus instable et plus frais, tandis que le nord de l'Europe devrait connaître des conditions plus sèches et plus chaudes que la normale", précise encore Météo France.