publié le 29/05/2019 à 17:35

Plus de 30°, le week-end s'annonce chaud. Pour la première fois de l'année, le mercure va atteindre les 30° après un mois de mai plutôt frais. Météo France explique qu'une "crête de hautes pressions en altitude se met en place progressivement de l'Atlantique à l'Allemagne".



"Dans le même temps, le cœur d'un vaste anticyclone en surface va suivre le même chemin, faisant remonter samedi dans un léger flux de sud une masse d'air chaud en provenance de l'Espagne", précise l'établissement public.

La moitié sud du pays sera ensoleillée dès jeudi et samedi ce sera sur tout le territoire. Il fera 30° au sud de la Loire samedi. "Dimanche, les plus fortes chaleurs se décaleront vers l'est. La région parisienne devrait ainsi connaître ses premiers 30 °C de 2019".

À Bordeaux, Agen, Toulouse, Nîmes, Montélimar, Lyon, Grenoble, Clermont-Ferrand, Bourges, Nevers, Tours, Angers, le thermomètre atteindra les 30°. "Le mercure pourrait même approcher les 35°C en basse vallée du Rhône dimanche", indique Météo France.

> Ascension : le plus beau pont de l'année Crédit Image : dailymotion | Crédit Média : Johan Rouquet, Xavier Geiger et Fredéric Pilard | Date : 29/05/2019

