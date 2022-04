Météo : un nouveau nuage de sable arrive sur la France

Le nuage de sable va faire son retour en métropole entre lundi et mardi. On verra de nouveau une couleur un peu orangée dans le ciel. Ce nuage sera surtout présent dans le sud, mais le nord sera également légèrement touché. Le nuage remontera donc dans toute la France et partira entre mercredi et jeudi.

La poussière de sable sur les voitures et les vitres ne va pas être inévitable. S'il ne pleut pas, le sable va rester en suspension. Il y en aura malgré tout un petit peu qui se déposera, mais beaucoup moins que lors du dernier épisode.

Au niveau des températures, la douceur s'installe en début de semaine avec des températures qui remontent pour atteindre presque partout les 20 °C. Le vent sera toujours là avec un vent d'autan qui soufflera jusqu'à 110 Km/h en région toulousaine. La pluie fera son retour mardi dans l'ouest, notamment en Bretagne. Cette zone pluvieuse se décalera vers l'est mercredi et jeudi avec quelques averses. L'anticyclone reviendra entre jeudi et vendredi, on devrait avoir un temps sec et ensoleillé pour le week-end de Pâques.