Météo en France : deux départements en vigilance orange au vent violent

Ce lundi 11 avril au matin, deux départements ont été placés en vigilance orange par Météo-France pour vent violent : le Tarn et la Haute-Garonne. Dans son bulletin, Météo-France parle d'un épisode "non exceptionnel mais notable pour la saison". Dans le détail, ce vent va se renforcer progressivement ce lundi, pour atteindre 80 à 90 km/h et même 100km/h localement.

Cet épisode de vent violent devrait s'intensifier en fin d'après-midi, se poursuivre dans la soirée et jusqu'en matinée mardi, "avant de faiblir progressivement l'après-midi pour cesser d'ici la fin de nuit de mardi à mercredi", précise Météo-France. L'organisme prévient de risques de coupures d'électricité et de téléphone ainsi que l'endommagement de toitures et cheminées.

Il est recommandé, si vous habitez dans les départements concernés, de ne pas intervenir sur les toits, de limiter vos déplacements et de vous tenir informé auprès des autorités.