publié le 19/10/2018 à 16:20

Les vacances d'automne portent mal leur nom cette année, tant la météo n'est pas conforme à la saison. A l'approche des vacances, Rosy, la gérante d'un camping à Martigues, près de Marseille, fait face à un surcroît d'activité. “Le beau temps s'installe, avec ça une recrudescence de coups de fil enthousiasmés concernant les vacances de la Toussaint”, explique-t-elle. Normalement, à cette période de l'année, son camping affiche un taux de remplissage d'à peine 10%, mais ce vendredi il atteint 30%.



En effet, cette année, camper à la Toussaint n’est pas si étonnant. Dès vendredi, durant tout le week-end et même une bonne partie de la semaine prochaine, les vacanciers pourront profiter d’un soleil radieux sur tout le pays, accompagné de températures clémentes pour une fin octobre.



Sur la plage de Dinard, en Bretagne, les commerçants se frottent les mains. Avec la promesse de vacances ensoleillée et l’afflux de touristes à l’approche du départ, le 4 novembre de la Route du Rhum, Jean-Marie, restaurateur en front de mer, craint tout de même qu’un invité surprise ne vienne troubler ces conditions idylliques. “Il faut espérer qu’il n’y ait pas trop de vent non plus, mais on va pas trop en demander, on est en Bretagne”.

Après une saison estivale exceptionnelle, cette douceur d'automne vient finir l'année en beauté.