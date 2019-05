publié le 25/05/2019 à 06:42

Météo France a placé le département de l'Arriège en vigilance orange "pluie-inondation" ce samedi 25 mai. L'épisode devrait durer jusqu'à dimanche dans la matinée.



Les cumuls de pluie prévus lors de cet épisode (en à peine plus de 48 heures) correspondent aux quantités de précipitations d'un mois de mai selon les normales climatologiques.

Les pluies modérées à assez fortes vont continuer de se bloquer contre les Pyrénées et notamment sur l'Ariège, donnant des cumuls supplémentaires en 18 heures de 20 à 30 mm sur le nord du département, et 30 à 40 mm plus au sud sur le piémont, localement 60 mm contre le relief, la période la plus arrosée s'étendant jusqu'à aujourd'hui samedi milieu de journée.

La carte vigilance orange Crédit : Météo France