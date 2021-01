Météo : quel temps fera-t-il ce week-end en France ?

publié le 15/01/2021 à 20:02

Paris sous la neige. Les images sont assez rares pour que la perspective de les voir mérite qu'on y prête attention. Car c'est bien ce que prévoit Météo France pour le week-end des samedi 16 et dimanche 17 janvier. L'Île-de-France devrait voir tomber la neige entre samedi milieu de matinée et samedi fin d'après-midi.

Les prévisionnistes ont même placé 13 départements en vigilance orange neige-verglas. Il s'agit de l'Aisne (02), le Nord (59), l'Oise (60), le Pas-de-Calais (62), Paris et petite couronne (75-92-93-94), la Seine-et-Marne (77), les Yvelines (78), la Somme (80), l'Essonne (91) et le Val-d'Oise (95).

Au petit matin, il fera particulièrement froid avec des gelées quasi-généralisées sur le pays. Une nouvelle perturbation pluvieuse gagnera progressivement la Bretagne puis les régions voisines de la Manche en début de journée. Dans l'après-midi, elle gagnera le nord et le nord-ouest du pays. Les chutes de neige auront lieu en plaine avec de 3 à 10 cm de neige. Des précipitations verglaçantes pourraient intervenir avant un net redoux en fin de journée.

Sur l'Est, l'ambiance restera grise et froide dans la journée avant l'arrivée de la neige au cours de la nuit suivante. Sur l'Auvergne Rhône-Alpes, quelques flocons tomberont à basse altitude l'après-midi et le soir sous un ciel très nuageux. Sur le nord de la Nouvelle Aquitaine, les nuages s'imposeront et donneront quelques gouttes avant l'arrivée de la pluie la nuit suivante avec un risque de verglas vers le Limousin.

Plus au sud, le ciel hésitera entre nuages et éclaircies avec tout au plus quelques gouttes sur la Côte-d'Azur et l'ouest de la Corse. Autour de la Méditerranée, mistral et tramontane souffleront jusqu'à 70/80 km/h en rafales.

La Méditerranée ensoleillée dimanche

Côté températures, le matin, les minimales atteindront localement 1 à 7 degrés près des côtes de l'ouest et du sud du pays. Partout ailleurs, les gelées entre 0 et -9 degrés seront quasi-généralisées. L'après-midi, il fera -1 à 4 degrés du Nord-Est au Massif central et aux Alpes, 4 à 9 degrés ailleurs, jusqu'à 10 à 12 degrés près des côtes.

Dimanche, l'Ouest et le Nord verront le ciel s'éclaircir avec des températures entre 6 et 8 degrés le matin, qui n'augmenteront pas vraiment l'après-midi. Le Sud-Ouest verra le ciel gris déverser de la pluie, avec des températures entre 7 et 10 degrés. Des chutes de pluie qui seront tout aussi présentes sur la façade est.

Grand-Est, Auvergne-Rhône-Alpes, et Bourgogne-Franche-Comté se réveilleront sous la grisaille avant que la pluie ne s'invite en fin de matinée et dans l'après-midi. Les chutes de neige sont attendues autour de Metz et Belfort. Pour les températures, il faudra compter le matin sur 1 degré à Belfort et jusqu'à 6 degrés à Montélimar. Dans l'après-midi il fera 7 degrés à Lyon et 3 degrés à Metz.

Enfin il fera bon vivre autour de la Méditerranée (comme souvent). Le soleil y brillera le dimanche de Perpignan à Nice, avec une douceur ambiante. Les températures dans l'après-midi tourneront autour de 10 ou 12 degrés.